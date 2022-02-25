8 березня 22:00
Баварія --
Зальцбург --
8 березня 22:00
Ліверпуль --
Інтер --
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Спортинг --
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Аталанта --
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Львів --
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Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
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Трагедія розбила наші серця: олімпійська чемпіонка підтримала Україну з Америки

Максим Мельник
25 лютого, 10:15
Фігуристка Оксана Баюл захоплюється мужністю українського народу, який люто бореться з російськими окупантами

Оксана Баюл і її "Лебідь" / Фото: Getty Images

Перша олімпійська чемпіонка в історії незалежної України Оксана Баюл відреагувала на вторгнення Росії на територію України.

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"Мої думки з моїми українцями, мене просили дати кілька інтерв'ю, але я вважаю, що новини мають продовжувати фокусуватися на тому, що відбувається на землі – на трагедії, яка розбила наші серця, та на мужності українського народу!

Я не експерт із зовнішньої політики, тому залишу аналіз людям розумнішими за мене.

Слава Україні. Героям Слава!", – написала Баюл у Instagram.

Баюл – олімпійська чемпіонка-1994 / Фото: Instagram

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Дивіться як Оксана Баюл виграла золото Олімпіади-1994.

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