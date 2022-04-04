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Тотальная ненависть к рашизму. Экс-вратарь сборной Украины шокирован зверствами в Буче

Евгений Щербаков
4 апреля, 14:41
Легендарный голкипер Александр Шовковский резко высказался в адрес орков после освобождения пригорода Киева

Шовковский шокирован последствиями в Буче

Кадры разрушенной Киевщины уже облетели весь мир. Настоящие зверства рашистов на территории города Бучи стали новым импульсом ненависти украинского народа к россиянам.

Александр Шовковский / Фото: Reuters, Instagram

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Свою позицию уже неоднократно высказывал экс-вратарь сборной Украины Александр Шовковский, но то, что оставили орки после себя на Киевщине, шокировало с новой силой, чем голкипер поделился в Instagram:

"Слов найти невозможно! Но есть полное понимание своего отношения к случившемуся и, к сожалению, еще происходящему! Есть тотальная ненависть ко всему, что связано с рашизмом!" – написал Шовковский.

Шовковский назвал русских фашистами / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

Александр Шовковский ранее уже сравнил русских с фашистами, но новые преступления еще более бесчеловечны по сравнению с действиями солдат немецкой армии.

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Свое отношение к жителям России высказал украинский тренер Вячеслав Грозный, который считает пропаганду Путина зомбированием граждан.