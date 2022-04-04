Тотальна зневага до рашизму. Ексворотар збірної України шокований звірствами в Бучі

Шовковський шокований наслідками в Бучі

Кадри зруйнованої Київщини вже облетіли весь світ. Справжні звірства рашистів на території міста Бучі стали новим імпульсом ненависті українського народу до росіян.

Олександр Шовковський / Фото: Reuters, Instagram

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Свою позицію вже неодноразово висловлював ексворотар збірної України Олександр Шовковський, але те, що залишили орки після себе на Київщині, шокувало з новою силою, про що голкіпер поділився в Instagram:

"Слів не можна знайти! Але є повне розуміння свого ставлення до того, що сталося і, на жаль, що ще відбувається! Є тотальна ненависть до всього, що пов'язане з рашизмом!" – написав Шовковський.

Шовковський назвав росіян фашистами / Фото: Facebook, Колаж: Сьогодні

Олександр Шовковський раніше вже порівняв росіян із фашистами. Але нові злочини ще більш нелюдські, якщо порівнювати скоєне росіянами з діями солдатів німецької армії.

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Своє ставлення до жителів Росії висловив український тренер В'ячеслав Грозний, який вважає пропаганду Путіна зомбуванням громадян.