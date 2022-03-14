"Русский – фашист. Синонимы навек". Шовковский назвал, кем стали жители Мордора

Бывший футболист сборной Украины и киевского Динамо Александр Шовковский высказался, какие чувства он испытывает к гражданам страны-агрессора. Такого же мнения придерживаются большинство украинцев

Шовковский назвал русских фашистами / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты вот уже 19-й день продолжают убивать мирных граждан Украины и разрушать украинские города и села. В понедельник, 14 марта, путинские орки обстреляли жилые дома Киева.

Помощник главного тренера сборной Украины по футболу Александр Шовковский вынес вердикт россиянам. Теперь они обыкновенные фашисты, и так их будут воспринимать во всем мире.

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"Мы говорим "русский", а подразумеваем "фашист". Мы говорим "фашист" – а имеем в виду русский. Русский = фашист! Синонимы навеки! Слава Украине! Слава нации! Слава ВСУ! Слава украинцам!" – написал Шовковский в Facebook.

Ранее мы рассказывали, как бывший партнер Александра Шовковского по киевскому Динамо и сборной Украины Владислав Ващук более двух недель находился под российскими обстрелами.