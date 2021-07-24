ТОП-15 фактов о Дарье Белодед! Лишилась зубов, крутила роман с динамовцем – и не только

Самое интересное о 20-летней красотке-дзюдоистке из Киева, которая в субботу открыла счет наградам Украины на летних Олимпийских играх-2020 в Токио

Дарья Белодед. Коллаж - "Сегодня" / Фото: Reuters, Instagram

В субботу, 24 июля, Украина обзавелась первой медалью на Олимпиаде в Токио. Ее нашей стране принесла 20-летняя дзюдоистка Дарья Белодед, добывшая "бронзу" в категории 48 кг. Хотя могла рассчитывать и на "золото".

Она – секс-символ украинского спорта, и не только. Знакомимся с Дарьей поближе!

ДОЧЬ ЧЕМПИОНА

Дарья родилась в семье известного дзюдоиста Геннадия Белодеда (двукратного чемпиона Европы, а также призера чемпионата мира по самбо) и мастера спорта СССР по дзюдо Светланы Кузнецовой.

СПЕРВА БЫЛО НЕ ДЗЮДО

Тем не менее родители были против, чтобы девушка шла по их стопам, и в юном возрасте отдали ее на художественную гимнастику.

НАСТОЯЛА НА СВОЕМ

Но гены взяли свое – в шестилетнем возрасте Даша настояла на том, чтобы заниматься дзюдо, а родители в итоге стали ее тренерами.

МЕДАЛЬ №1

Свою первую взрослую золотую медаль Белодед выиграла в 2017 году на открытом Континентальном Кубке в Праге.

КОРОЛЕВА МИРА

Всемирная известность к Даше пришла после победы на чемпионате мира 2018 года в Баку. Украинка стала самой молодой чемпионкой мира в истории.

КОРОЛЕВА МИРА-2

Через год Белодед повторила свой успех и установила новый рекорд, став самой юной двукратной чемпионкой мира.

НОВАЯ НАГРАДА

В 2019 году Дарья завоевала золотую медаль Европейских игр и была награждена Орденом княгини Ольги III степени.

ДАРЬЯ И ЛИССАБОН

Успехи на мировой арене не остались незамеченными. В 2018 году Белодед стала амбасадором знаменитого португальского клуба Спортинг.

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РОМАН С ФАБИО

Некоторое время украинка встречалась с итальянским дзюдоистом Фабио Базиле, но в апреле 2019 года пара рассталась.

РОМАН С ПОПОВЫМ

Позже Дарья закрутила роман с футболистом Динамо Денисом Поповым. Но довольно быстро они разошлись.

Денис Попов и Дарья Белодед / Фото: Instagram

ЗВЕЗДА INSTAGRAM

Даша входит в число самых популярных украинских спортсменов в Instagram. На ее страницу подписаны 352 тысячи фолловеров.

ОСТАЛАСЬ БЕЗ ЗУБОВ

Перед Олимпиадой Белодед решилась на непростую операцию. Дзюдоистке удалили четыре зуба мудрости. "Полгода они меня очень мучили, росли криво и давили на остальные зубы", – рассказывала Дарья.

ЛЮБИМИЦА ГРУЗИИ

В Грузии в честь Дарьи Белодед делают вино – именное!

НОВАЯ ЖИЗНЬ

После завершения карьеры в спорте Дарья планирует заниматься журналистикой.

Дарья Белодед с дипломом журналиста / Фото: Instagram

ДАЛЬШЕ – ПАРИЖ?

Но, возможно, решение о завершении карьеры после Игр-2020, о котором размышляла Даша, придется отложить, чтобы взять "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже.