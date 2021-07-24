ТОП-15 фактов о Дарье Белодед! Лишилась зубов, крутила роман с динамовцем – и не только

Дарья Белодед. Коллаж - "Сегодня" / Фото: Reuters, Instagram
В субботу, 24 июля, Украина обзавелась первой медалью на Олимпиаде в Токио. Ее нашей стране принесла 20-летняя дзюдоистка Дарья Белодед, добывшая "бронзу" в категории 48 кг. Хотя могла рассчитывать и на "золото".
Она – секс-символ украинского спорта, и не только. Знакомимся с Дарьей поближе!
ДОЧЬ ЧЕМПИОНА
Дарья родилась в семье известного дзюдоиста Геннадия Белодеда (двукратного чемпиона Европы, а также призера чемпионата мира по самбо) и мастера спорта СССР по дзюдо Светланы Кузнецовой.
СПЕРВА БЫЛО НЕ ДЗЮДО
Тем не менее родители были против, чтобы девушка шла по их стопам, и в юном возрасте отдали ее на художественную гимнастику.
НАСТОЯЛА НА СВОЕМ
Но гены взяли свое – в шестилетнем возрасте Даша настояла на том, чтобы заниматься дзюдо, а родители в итоге стали ее тренерами.
МЕДАЛЬ №1
Свою первую взрослую золотую медаль Белодед выиграла в 2017 году на открытом Континентальном Кубке в Праге.
КОРОЛЕВА МИРА
Всемирная известность к Даше пришла после победы на чемпионате мира 2018 года в Баку. Украинка стала самой молодой чемпионкой мира в истории.
КОРОЛЕВА МИРА-2
Через год Белодед повторила свой успех и установила новый рекорд, став самой юной двукратной чемпионкой мира.
НОВАЯ НАГРАДА
В 2019 году Дарья завоевала золотую медаль Европейских игр и была награждена Орденом княгини Ольги III степени.
ДАРЬЯ И ЛИССАБОН
Успехи на мировой арене не остались незамеченными. В 2018 году Белодед стала амбасадором знаменитого португальского клуба Спортинг.
РОМАН С ФАБИО
Некоторое время украинка встречалась с итальянским дзюдоистом Фабио Базиле, но в апреле 2019 года пара рассталась.
РОМАН С ПОПОВЫМ
Позже Дарья закрутила роман с футболистом Динамо Денисом Поповым. Но довольно быстро они разошлись.
Денис Попов и Дарья Белодед / Фото: Instagram
ЗВЕЗДА INSTAGRAM
Даша входит в число самых популярных украинских спортсменов в Instagram. На ее страницу подписаны 352 тысячи фолловеров.
ОСТАЛАСЬ БЕЗ ЗУБОВ
Перед Олимпиадой Белодед решилась на непростую операцию. Дзюдоистке удалили четыре зуба мудрости. "Полгода они меня очень мучили, росли криво и давили на остальные зубы", – рассказывала Дарья.
ЛЮБИМИЦА ГРУЗИИ
В Грузии в честь Дарьи Белодед делают вино – именное!
НОВАЯ ЖИЗНЬ
После завершения карьеры в спорте Дарья планирует заниматься журналистикой.
Дарья Белодед с дипломом журналиста / Фото: Instagram
ДАЛЬШЕ – ПАРИЖ?
Но, возможно, решение о завершении карьеры после Игр-2020, о котором размышляла Даша, придется отложить, чтобы взять "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже.
Новости на эту же тему:Дарья Белодед со слезами на глазах принесла Украине первую медаль Олимпиады-2020 Эквадорец выиграл велогонку с невероятным финалом на Олимпиаде, украинец – 52-й Украинский дзюдоист остался без медали Олимпиады-2020 Дарья Белодед не смогла выйти в финал Олимпиады-2020, но еще сохраняет шанс на медаль