Только сегодня расчехлились! Известный боксер – о нападении России

Денис Беринчик / Фото: Instagram

Чемпион мира по версии WBO International Денис Беринчик рассказал, что думает о нападении России на Украину.

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"Самое главное, что все реально поняли, что восемь лет шла война и сегодня только расчехлились, когда они к нам приехали. Скажу одно, они были есть и будут и пока мы их не прогоним домой, никому хорошо не будет", – заявил Беринчик.

Денис Беринчик / Фото: Instagram

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Рано утром в четверг, 24 февраля, Путин объявил о начале "специальной военной операции на Донбассе". После этого Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, взрывы гремят по всей стране.