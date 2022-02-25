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Спортинг --
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Порту --
24 февраля 19:45
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Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
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Только сегодня расчехлились! Известный боксер – о нападении России

Любомир Луканюк, Алексей Андрейцев
25 февраля, 09:26
Денис Беринчик напомнил украинцам, что война идет уже восемь лет и нужно прогнать россиян домой

Денис Беринчик / Фото: Instagram

Чемпион мира по версии WBO International Денис Беринчик рассказал, что думает о нападении России на Украину.

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"Самое главное, что все реально поняли, что восемь лет шла война и сегодня только расчехлились, когда они к нам приехали. Скажу одно, они были есть и будут и пока мы их не прогоним домой, никому хорошо не будет", – заявил Беринчик.

Денис Беринчик / Фото: Instagram

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Рано утром в четверг, 24 февраля, Путин объявил о начале "специальной военной операции на Донбассе". После этого Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, взрывы гремят по всей стране.