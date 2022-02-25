8 березня 22:00
Баварія --
Зальцбург --
8 березня 22:00
Ліверпуль --
Інтер --
9 березня 22:00
Манчестер Сіті --
Спортинг --
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Реал 1
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Порту --
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Аталанта --
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Барселона --
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Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
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Тільки сьогодні розчехлились! Відомий боксер – про напад Росії

Любомир Луканюк, Олексій Андрейцев
25 лютого, 09:26
Денис Берінчик нагадав українцям, що війна триває вже вісім років і треба прогнати росіян додому

Денис Берінчик / Фото: Instagram

Чемпіон світу за версією WBO International Денис Берінчик розповів, що думає про напад Росії на Україну.

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"Найголовніше, що всі реально зрозуміли, що вісім років точилася війна і сьогодні тільки розчехлилися, коли вони до нас приїхали. Скажу одне, вони були, є і будуть, і поки ми їх не проженемо додому, нікому добре не буде", – заявив Берінчик.

Денис Берінчик / Фото: Instagram

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Рано вранці у четвер, 24 лютого, Путін оголосив про початок "спеціальної військової операції на Донбасі". Після цього Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, вибухи лунають по всій країні.