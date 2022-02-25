Тільки сьогодні розчехлились! Відомий боксер – про напад Росії

Денис Берінчик / Фото: Instagram

Чемпіон світу за версією WBO International Денис Берінчик розповів, що думає про напад Росії на Україну.

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"Найголовніше, що всі реально зрозуміли, що вісім років точилася війна і сьогодні тільки розчехлилися, коли вони до нас приїхали. Скажу одне, вони були, є і будуть, і поки ми їх не проженемо додому, нікому добре не буде", – заявив Берінчик.

Денис Берінчик / Фото: Instagram

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Рано вранці у четвер, 24 лютого, Путін оголосив про початок "спеціальної військової операції на Донбасі". Після цього Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, вибухи лунають по всій країні.