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Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
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Только Камбосос! Стали известны планы Ломаченко

Сергей Шаховец
22 февраля, 12:09
Организация мегафайта за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между Джорджем Камбососом и Василием Ломаченко идет полным ходом

Камбосос vs Ломаченко / Фото: Коллаж: Сегодня

Менеджер украинского боксера Эгис Климас подтвердил, что в случае победы украинца будет бой-реванш. Все идет к тому, что летом мы увидим долгожданный поединок двух супербоксеров. Правда, у команды Ломаченко есть план Б в случае срыва поединка. Но мы надеемся, что до этого дело не дойдет.

"Мы согласились на опцию реванша. Почему нет? Шансы-то большие. Они, конечно, заинтересованы.

На сегодняшний день в Австралии чье имя может быть выше в этой весовой категории, чем Василия Ломаченко? Я не думаю, что в Австралии очень сильно знают, кто такой Хэйни. А Василия знают все в Австралии.

Пока в планах только Камбосос. Намечается еще кое-что, если у нас вдруг не срастется с Камбососом. Пока нечего говорить, потому что это пустые разговоры", – цитирует Климаса xsport.ua.

Камбосос уже изучает будущего оппонента / Фото: Коллаж: Сегодня

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Ранее Всемирная боксерская организация (WBO) обязала абсолютного чемпиона мира в легком весе австралийца Джорджа Камбососа провести защиту титула с экс-чемпионом в трех дивизионах Василием Ломаченко.

По неофициальным данным, бой Камбосос – Ломаченко состоится 5 июня на стадионе "Марвел" в австралийском Мельбурне.

Смотрите, как Ломаченко и Камбосос выиграли свои последние бои

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