Только Камбосос! Стали известны планы Ломаченко

Камбосос vs Ломаченко / Фото: Коллаж: Сегодня
Менеджер украинского боксера Эгис Климас подтвердил, что в случае победы украинца будет бой-реванш. Все идет к тому, что летом мы увидим долгожданный поединок двух супербоксеров. Правда, у команды Ломаченко есть план Б в случае срыва поединка. Но мы надеемся, что до этого дело не дойдет.
"Мы согласились на опцию реванша. Почему нет? Шансы-то большие. Они, конечно, заинтересованы.
На сегодняшний день в Австралии чье имя может быть выше в этой весовой категории, чем Василия Ломаченко? Я не думаю, что в Австралии очень сильно знают, кто такой Хэйни. А Василия знают все в Австралии.
Пока в планах только Камбосос. Намечается еще кое-что, если у нас вдруг не срастется с Камбососом. Пока нечего говорить, потому что это пустые разговоры", – цитирует Климаса xsport.ua.
Ранее Всемирная боксерская организация (WBO) обязала абсолютного чемпиона мира в легком весе австралийца Джорджа Камбососа провести защиту титула с экс-чемпионом в трех дивизионах Василием Ломаченко.
По неофициальным данным, бой Камбосос – Ломаченко состоится 5 июня на стадионе "Марвел" в австралийском Мельбурне.
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