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Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
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Лише Камбосос! Стали відомі плани Ломаченка

Сергій Шаховець
22 лютого, 12:09
Організація мегафайту за звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі між Джорджем Камбососом та Василем Ломаченком йде повним ходом

Камбосос vs Ломаченко / Фото: Колаж: Сьогодні

Менеджер українського боксера Егіс Клімас підтвердив, що у випадку перемоги українця буде бій-реванш. Все йде до того, що влітку побачимо довгоочікуваний поєдинок двох супербоксерів. Щоправда, у команди Ломаченка є план Б у разі зриву поєдинку. Але ми сподіваємось, що до цього справа не дійде.

"Ми погодилися на опцію реваншу. Чому ні? Шанси великі. Вони, звичайно, зацікавлені.

На сьогоднішній день в Австралії чиє ім'я може бути вищим у цій ваговій категорії, ніж Василя Ломаченка? Я не думаю, що в Австралії дуже знають, хто такий Хейні. А Василя знають усі в Австралії.

Поки у планах тільки Камбосос. Намічається ще щось, якщо в нас раптом не зростеться з Камбососом. Поки що нічого казати, бо це порожні розмови", – цитує Клімаса xsport.ua.

Камбосос уже вивчає майбутнього опонента / Фото: Колаж: Сьогодні

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Раніше Всесвітня боксерська організація (WBO) зобов'язала абсолютного чемпіона світу у легкій вазі австралійця Джорджа Камбососа провести захист титулу з екс-чемпіоном у трьох дивізіонах Василем Ломаченком.

За неофіційними даними, бій Камбосос – Ломаченко відбудеться 5 червня на стадіоні "Марвел" у австралійському Мельбурні.

Дивіться, як Ломаченко та Камбосос виграли свої останні бої

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