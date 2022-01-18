Точно в челюсть! Тренера Лацио нокаутировал игрок соперника

Сарри сбили с ног Пуззетто / Фото: Getty Images

Сегодня Лацио вышел в четвертьфинал Кубка Италии. Римляне в дополнительное время обыграли Удинезе – 1:0.

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По ходу матча произошел довольно курьезный эпизод, в котором пострадал главный тренер Лацио Маурицио Сарри. Его свалил с ног игрок гостей Игнасио Пуззетто.

В борьбе за мяч футболист Удинезе вылетел за пределы поля и врезался в Сарри. Удар локтем пришелся в челюсть Сарри и тот рухнул, как боксер в нокауте.

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Напомним, что матч 1/8 Кубка Италии стал последним для Андрея Шевченко на посту главного тренера Дженоа. Хотя есть информация, что официально Шевченко не увольняли. Он остался на контракте клуба и получает зарплату.