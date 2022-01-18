Точно в щелепу! Тренера Лаціо нокаутував гравець суперника

Саррі збив з ніг Пуззетто / Фото: Getty Images

Сьогодні Лаціо вийшов до чвертьфіналу Кубка Італії. Римляни у додатковий час обіграли Удінезе – 1:0.

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Під час матчу стався досить курйозний епізод, у якому постраждав головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі. Його звалив із ніг гравець гостей Ігнасіо Пуззетто.

У боротьбі за м'яч футболіст Удінезе вилетів за межі поля та врізався у Саррі. Удар ліктем припав у щелепу Саррі і той впав, як боксер у нокауті.

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Нагадаємо, що матч 1/8 Кубка Італії став останнім для Андрія Шевченка на посаді головного тренера Дженоа. Хоча є інформація, що офіційно Шевченка не звільняли. Він залишився на контракті клубу та отримує зарплату.