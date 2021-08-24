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Ти така неймовірна, матір рідна моя: Усик написал стих ко Дню независимости Украины

Александр Трикиша
24 августа, 15:01
Украинский боксер Александр Усик написал стих на украинском языке ко Дню независимости Украины. В своем новом произведении он называет Украину родной матерью и желает жить вечно

Александр Усик написал стих ко Дню независимости Украины / Фото: AFP

Знаменитый боксер не впервые демонстрирует свои поэтические таланты. В этот раз свое новое произведение уроженец Симферополя посвятил родной Украине.

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"Родненькая, хочу поздравить тебя с днем рождения. Вчера написал для тебя небольшие строки", – анонсировал свой стих Александр.

  • Ти в мене єдина
  • Ти в мене одна
  • Ти така неймовірна, матір рідна моя
  • Моя сильна, відкрита, моя ненька сестра
  • Ти для нас всіх любима
  • Україно моя
  • Твоя мова співуча та відкрита душа
  • Ті всіх нас зігріваєш
  • Але мерзнеш сама
  • Хочу я побажати щоб ти вічно жила
  • І я буду молитись, щоб в теплі ти була

"С днем рождения, дорогая", – добавил в конце боксер

Ранее мы писали, что во время парада ко Дню независимости Украины Сергей Бубка и Андрей Шевченко получили награды из рук президента страны Владимира Зеленского.

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