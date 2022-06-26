Террористы бомбят "военные" объекты с детьми. Малиновский об обстрелах Киева

Руслан Малиновский шокирован преступлениями рашистов / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня утром вражеские самолеты нанесли ракетный удар по столице Украине. Рашисты специально выбрали выходной день и утро, когда большинство людей находились дома.

Варварскую бомбардировку прокомментировал игрок сборной Украины Руслан Малиновский. Футболист опубликовал фото разрушенного жилого дома, в который попала российская ракета.

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"Доброе утро, Европа. Это сегодня Киев. Террористы бомбят "военные" объекты со спящими внутри детьми", – написал Малиновский в Twitter.

Добавим, что в результате вражеского обстрела Киева произошел пожар в 9-этажном жилом доме с частичным разрушением 7, 8 и 9 этажей. Из-под руин верхних этажей разрушенного дома вытащили 6-летнюю девочку, а затем тело мужчины без признаков жизни.

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Ранее супруга Александра Усика Екатерина гневно прокляла рашистов за ракетный обстрел Киева.