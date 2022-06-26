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Терористи бомбардують "військові" об'єкти з дітьми. Маліновський про обстріл Києва

Сергій Шаховець
26 червня, 15:20
Півзахисник Аталанти та збірної України Руслан Маліновський відреагував на черговий злочин фашистської Росії

Руслан Маліновський шокований злочинами рашистів / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні вранці ворожі літаки завдали ракетного удару по столиці України. Рашисти спеціально обрали вихідний день і ранок, коли більшість людей знаходилися вдома.

Варварське бомбардування прокоментував гравець збірної України Руслан Маліновський. Футболіст опублікував фото зруйнованого житлового будинку, в який влучила російська ракета.

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"Доброго ранку, Європа. Це сьогодні Київ.

Терористи бомбардують "військові" об'єкти зі сплячими всередині дітьми", – написав Маліновський у Twitter.

Додамо, що внаслідок ворожого обстрілу Києва сталася пожежа у 9-поверховому житловому будинку з частковою руйнацією 7, 8 та 9 поверхів. З-під руїн верхніх поверхів зруйнованого будинку витягли 6-річну дівчинку, а потім тіло чоловіка без ознак життя.

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