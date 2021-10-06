Будет получать как Месси с Неймаром: стала известна зарплата Мбаппе в Реале

Мбаппе теперь будет зарабатывать как Месси и Неймар / Фото: Reuters

Руководство "королевского" клуба уверено, что сможет подписать звездного бомбардира Килиана Мбаппе, сообщает в своем Twitter Никола Скира.

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Президент Реала Флорентино Перес предложил французскому нападающему шестилетний контракт с зарплатой 40 миллионов евро в год. За время пребывания в Мадриде Мбаппе получит 240 миллионов!

Мбаппе не может дождаться переезда в Мадрид / Фото: Reuters

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В свою очередь Пари-Сен-Жермен не собирается так легко расстаться со своей звездой и попытается продлить контракт , который истекает в июне следующего года. Но для этого им необходимо значительно улучшить финансовые условия для 22-летнего форварда.

Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Ранее мы сообщали, что в начале следующего года Мбаппе подпишет контракт с Реалом. Француз давно желает покинуть ПСЖ и перебраться в Мадрид.

Одной из причин возможного ухода Мбаппе является низкая зарплата нападающего. По данным издания L’Еquipe, форвард получает 12 млн евро, в то время как его партнеры по атаке Месси и Неймар зарабатывают по 40 млн евро за сезон.

Лионель Месси открыл счет своим голам за ПСЖ / Фото: REUTERS

И это при том, что француз забивает больше , чем его старшие товарищи – в нынешнем сезоне на счету Килиана 4 гола, а у бразильца и аргентинца по одному.