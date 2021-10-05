6 октября 21:45
Италия --
Испания --
7 октября 21:45
Бельгия --
Франция --
9 октября 19:00
Финляндия --
Украина --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова ⚡ Обвал соцсетей и сервисов 👑 Мисс Украина-2021: фото 🚨 Задержание Саакашвили
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Все решено! Названа точная дата перехода Мбаппе в Реал

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
5 октября, 14:55
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Нападающий Пари Сен-Жермен Киллиан Мбаппе таки добился своего, в начале следующего года он подпишет контракт с Реалом
Мбаппе не может дождаться переезда в Мадрид
Мбаппе не может дождаться переезда в Мадрид / Фото: Reuters

Президент мадридского Реала Флорентино Перес раскрыл подробности подписания контракта с нападающим Пари Сен-Жермен Килианом Мбаппе.

Читайте также: Как там в космосе? Впервые звездный футболист поговорил с астронавтом

Реклама

"В январе у нас будут новости по Мбаппе. Надеемся, что все решится уже 1 января", – заявил Перес в интервью El Debate.

Испанский клуб очень хотел подписать форварда уже этим летом. О переезде в Мадрид мечтал и сам Мбаппе. Но в августе ПСЖ отклонил два предложения Реала по Килиану, хотя мадридцы предлагали 160 млн евро. А потом готовы были еще накинуть 20 млн.

Что интересно, Мбаппе может перейти в Реал совершенно бесплатно. Действующий контракт француза с ПСЖ истекает в июне 2022 года. 1 января Реал получит возможность заключить предварительное соглашение с 22-летним форвардом. А летом он переедет в Мадрид в качестве свободного агента.

Реклама

Точно так же, как Лионель Месси этим летом стал игроком Пари Сен-Жермен.

Читайте также: Мбаппе в Лиге чемпионов установил антирекорд – так бывает, когда играешь против Зинченко.

Реклама

Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-матчи

Италия

Завтра

21:45

Испания

2.32

3.18

3.70

Бельгия

7 окт

21:45

Франция

3.19

3.28

2.48

Финляндия

9 окт

19:00

Украина

3.76

3.42

2.18
Девушки покера
PokerMatch

Фатима
Де Мело

Нидерланды
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
10
25:2
26
2
Шахтер
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Заря
10
22:9
20
5
Днепр-1
10
14:12
19
6
Александрия
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металлист 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Львов
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Черноморец
10
11:24
6
16
Мариуполь
10
12:25
4
Показать больше
Пятница, 15 октября
19:30
Суббота, 16 октября
14:00
17:00
19:30
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять