Темнокожий спортсмен посмеялся над предложением загореть

Знаменитый украинский борец и депутат Верховной Рады Жан Беленюк готовится к Олимпийским играм в отличном настроении и прекрасной форме

Жан Беленюк / Фото: Instagram

Сегодня многократный призер чемпионатов мира и Европы по греко-римской борьбе Жан Беленюк рассказал о необычном случае. 30-летний спортсмен и депутат опубликовал фотографию с курорта и вспомнил, как ему предлагали сходить на пляж позагорать. Напомним, отец Жана – из Руанды, мать – украинка, родился он в Киеве.

Недавно борец-депутат рассказал о вакцинации на собственном примере.

На фото на своей страничке в Instagram Беленюк предстал у моря с широкой улыбкой, но написал:

"Мое лицо, когда мне: "Жан, пойдем на пляж, чуток позагораем". Всегда отвечаю, что только вернулся. А какие нелепые предложения случались в вашей жизни?"

Cеребряный призер Олимпиады-2016 не стал заострять внимание на неприятной ситуации.

А на днях он поделился фотографией с зеброй, которую сопроводил трогательной подписью:

"Ласка – единственный способ, который возможен в обращении с живым существом".

Украинский борец готовится к Олимпийским играм в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа.

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Смотрите, как Жан висел вниз головой:

Жан Беленюк висит вниз головой