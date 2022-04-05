Тело нашли только сейчас: на Черниговщине погиб боксер

Ворона погиб на войне / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня
Украина продолжает терять спортсменов на войне.
"Еще одна печальная новость для всей боксерской семьи. В боях с российскими оккупантами погиб боксер из Чернигова Юрий Ворона", – говорится в сообщении Федерации бокса Украины на странице в Facebook.
25-летний Юрий Ворона был трехкратным чемпионом области, призером украинских и международных соревнований.
Он пропал в первые дни войны, но тело нашли только после того, как освободили Черниговщину от орков.
Кто еще из мира спорта стал жертвой России:
- Возле Мотыжина было найдено тело 25-летнего Александра Сухенко. Бывшего футболиста клуба Чайка, который выступал во Второй лиге чемпионата Украины.
- Под Киевом российские орки расстреляли прямо в спортзале детского тренера по боксу.
- Один из лучших игроков в истории бородянского футбола Виктор Юрченко погиб от рук российской армии.