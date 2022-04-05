Тело нашли только сейчас: на Черниговщине погиб боксер

Ворона погиб на войне / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Украина продолжает терять спортсменов на войне.

"Еще одна печальная новость для всей боксерской семьи. В боях с российскими оккупантами погиб боксер из Чернигова Юрий Ворона", – говорится в сообщении Федерации бокса Украины на странице в Facebook.

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25-летний Юрий Ворона был трехкратным чемпионом области, призером украинских и международных соревнований.

Он пропал в первые дни войны, но тело нашли только после того, как освободили Черниговщину от орков.

Кто еще из мира спорта стал жертвой России: