Тіло знайшли лише зараз: на Чернігівщині загинув боксер

Ворона загинув на війні / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні
Україна продовжує втрачати спортсменів на війні.
"Ще одна сумна новина для всієї боксерської родини. У боях з російськими окупантами загинув боксер із Чернігова Юрій Ворона", – йдеться у повідомленні Федерації боксу України на сторінці у Facebook.
25-річний Юрій Ворона був триразовим чемпіоном області, призером українських та міжнародних змагань.
Він зник у перші дні війни, але тіло знайшли лише після того, як звільнили Чернігівщину від орків.
Хто ще зі світу спорту став жертвою Росії:
- Біля Мотижина було знайдено тіло 25-річного Олександра Сухенка. Колишнього футболіста клубу Чайка, котрий виступав у Другій лізі чемпіонату України.
- Під Києвом російські орки розстріляли прямо у спортзалі дитячого тренера з боксу.
- Один з найкращих гравців в історії бородянського футболу Віктор Юрченко загинув від рук російської армії.