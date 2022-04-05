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Тіло знайшли лише зараз: на Чернігівщині загинув боксер

Любомир Луканюк
5 квітня, 15:52
25-річний Юрій Ворона був чемпіоном Чернігівської області та з перших днів брав участь у війні проти Росії

Ворона загинув на війні / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Україна продовжує втрачати спортсменів на війні.

"Ще одна сумна новина для всієї боксерської родини. У боях з російськими окупантами загинув боксер із Чернігова Юрій Ворона", – йдеться у повідомленні Федерації боксу України на сторінці у Facebook.

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25-річний Юрій Ворона був триразовим чемпіоном області, призером українських та міжнародних змагань.

Він зник у перші дні війни, але тіло знайшли лише після того, як звільнили Чернігівщину від орків.

Хто ще зі світу спорту став жертвою Росії:

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