Телеканал Футбол уволил Виктора Леоненко из-за скандального интервью

Виктор Леоненко / Фото: Телеканал "Футбол"

Экс-игрок Виктор Леоненко вляпался в скандал. Уроженец Тюмени принял участие в благотворительном матче в Киеве с военными, вместе с другими известными экс-футболистами.

Участие в поединке также приняли Александр Алиев, Артем Милевский, Олег Саленко, Андрей Богданов, Евгений Коновалов и другие. После матча Леоненко дал интервью SportArena, заявив, что не осуждает российских спортсменов за молчание на фоне войны.

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"Не считаю, что спортсмены в чем-то виноваты. Что с нас взять? В России за слова можно сразу же в тюрягу сесть. Тут все понятно. Поэтому я спортсменов особенно и не осуждаю, потому что многие молчат из-за того, что можно получить срок. Мы – мирные люди".

Эти слова вызвали резонанс в сообществе, а сам Леоненко был даже уволен с телеканалов Футбол 1/2/3. Об этом на своей страничке в Instagram заявил директор каналов Александр Денисов.

"Все его высказывания в интервью – это лишь его позиция. На фоне zигующих спортсменов из России оправдывать их молчаливую позицию – это за гранью цинизма. Канал "Футбол" после этого интервью закончил сотрудничество с Виктором Леоненко".

Напомним, что Виктор Евгеньевич работал на каналах Футбол 1/2/3 с 2013 года. Недавно же Леоненко выставил на продажу худи с автографами известных футбольных личностей. Вырученные средства будут отправлены на нужды украинской армии.