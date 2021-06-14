Технарям Евро на заметку: Ломаченко осваивает цирковые трюки, Степаненко завидует

Ломаченко в панаме с мячом / Фото: Instagram
Бывший чемпион мира Василий Ломаченко продолжает готовиться к возвращению на ринг. 26 июня в Лас-Вегасе он сойдется с японцем Масаеси Накатани. Оба в прошлом проигрывали Теофимо Лопесу. Наш 33-летний боксер блеснул необычными упражнениями в своем лагере в Калифорнии.
На днях Ломаченко сходил в баню в Америке с религиозным другом.
На своей страничке в Instagram Вася похвастался, как умеет жонглировать мячами. Причем вручную он управляется с тремя и даже четырьмя предметами. И даже умеет мастерски набивать маленький мячик ногой и забрасывать его себе на шею, как некоторые мастера футбола. Одним из первых мастерством Ломы восхитился полузащитник футбольной сборной Тарас Степаненко.
Также в разговоре с журналистом Ломаченко рассказал, что надеется на Бога в помощи с организацией реванша против Теофимо Лопеса:
"Если мне это нужно будет, он обязательно поможет. Если нет, то и реванша не будет".
Кроме того, Василий сообщил, что ему комфортно живется в Белгороде-Днестровском, и переезжать он никуда не собирается.
Тем временем промоутер Ломаченко нашел ему соперника-чемпиона.
Смотрите, что говорил Боб Арум о возможном бое Васи 11 декабря:
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