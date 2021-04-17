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Тайсону в новом клубе отдали козырный номер звездного партнера Месси

17 апреля, 20:58

Олег Люлька

Бывший капитан Шахтера подписал с Интернасьоналом двухлетний контракт и будет выступать там под "десяткой", которая ранее принадлежала олимпийскому чемпиону Д’Алессандро

После ухода из Шахтера Тайсон подписал двухлетнее соглашение с Интернасьоналом и уже получил там игровой номер. Экс-капитан "горняков" будет выступать на родине, в Бразилии, под козырной "десяткой".

Интересно, что десятый номер в Интернасьонале перешел к Тайсону от известного аргентинского полузащитника – олимпийского чемпиона-2004, бывшего партнера Лионеля Месси по сборной Андреса Д’Алессандро.

"Время собираться и ехать домой. Мой дом – Интернасьонал, мой дом – стадион "Бейра-Рио". Какой момент, как я этого ждал! Смешанные чувства, но определенно: радость, что бьет из груди, – огромна. Даже больше – получить подарок от тебя, моего идола, эту футболку с 10-м номером – мой брат, Д’Алессандро. Какая честь и миссия"

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"Хочу поблагодарить Бога за благословение и каждого из вас – семью, друзей, моего менеджера, фанатов и клуб. Я очень счастлив, мечтаю о большем и обещаю выкладываться каждый день в этом новом цикле", – написал у себя в Instagram Тайсон

Смотрите, как Тайсон забивал за Шахтер

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Источник: Сегодня|Спорт

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