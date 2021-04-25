Тайсон Фьюри полез на стол танцевать после новости о реванше с Кличко

Без боев Цыганский король потихоньку сходит с ума. Скандальному британскому супертяжу нужно срочно устроить поединок – если не с Джошуа, то с Кличко

Тайсон Фьюри / Фото: Instagram

Ох, уже поскорее бы Тайсон Фьюри вышел в ринг против Энтони Джошуа, чтобы поспорить за титул абсолютного мира в супертяжелом весе. Потому как в ожидании этого боя Цыганский король может попросту сойти с ума!

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Вы только посмотрите, что творит непобедимый чемпион мира по версии WBC в своем отельном номере в Лас-Вегасе!

Мужики, говорите, не танцуют? Фьюри при росте 206 см и весе далеко за центнер вылез на стол, чтобы доказать обратное.

С тем, что Тайсон сейчас в отличной форме, после этого видео не поспоришь.

"Это Вегас, детка!" – подписал этот танец у себя в Instagram Тайсон Фьюри

Если же вдруг поединок Фьюри и Джошуа сорвется, то соперником последнего может стать Александр Усик.

В свою очередь, против Фьюри может выйти Кличко. "Есть незаконченное дело: второй бой Фьюри с Кличко так и не состоялся. Такая возможность смогла бы мотивировать Владимира снова выйти в ринг", – намекнул на днях каналу SportArena на возобновление карьеры легендарным украинцем промоутер Александр Красюк.

Даи сам Владимир Кличко накануне дал понять, что вернется в бокс после пандемии.