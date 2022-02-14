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Тайсон Фьюри не имеет боксерской лицензии: неожиданная преграда на пути к Усику

Александр Трикиша, Алексей Андрейцев
14 февраля, 21:35
Чемпион мира по версии WBC британец Тайсон Фьюри в следующем поединке должен встретиться со своим соотечественником Диллианом Уайтом. Но бой может не состояться

Фьюри vs Усик / Фото: Instagram

Оказывается, Фьюри не имеет боксерской лицензии в Великобритании, что усложняет организацию поединка, ведь для этого нужно, чтобы оба боксера имели действующие лицензии.

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Фьюри имеет лицензию боксера в США, но никто не будет организовывать бой двух британцев в Лас-Вегасе – этот бой не соберет нужную аудиторию.

Впрочем, промоутер Фьюри Боб Арум успокаивает фанатов бокса.

"Тайсон Фьюри стал американским бойцом. Он получил лицензию Атлетической комиссии штата Невада, и его поведение в Неваде, как на ринге, так и за его пределами, было образцовым.

Поэтому, основываясь на этой лицензии в Неваде, я уверен, что Британский совет будет уважать эту лицензию и что это не будет проблемой", – сказал Арум в эфире канала iFL TV в Youtube.

Отмечается, что Фьюри не дрался на территории Великобритании с августа 2018 года, когда победил по очкам Франческо Пьянету в Белфасте.

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Очередная затяжка с боем Фьюри может зацепить и возможный объединительный поединок Тайсона с Александром Усиком, который планировалось провести до конца 2022 года в случае победы обоих боксеров. Надеемся, что Усик будет иметь возможность наказать Фьюри за длинный язык.

Бой Фьюри – Уайт запланирован на 23 апреля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Ранее Боб Арум и Фрэнк Уоррен выиграли право на организацию боя у Эдди Хирна, предложив 41 миллион долларов. Фьюри гарантированно заработает 29,5 млн долларов, а Уайт получит 7,4 млн долларов.