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Тайсон Ф'юрі не має боксерської ліцензії: несподівана перешкода на шляху до Усика

Олександр Трикіша, Олексій Андрейцев
14 лютого, 21:35
Чемпіон світу за версією WBC британець Тайсон Ф'юрі в наступному поєдинку має зустрітися зі своїм співвітчизником Ділліаном Вайтом. Але бій може не відбутися

Ф'юрі vs Усик / Фото: Instagram

Виявляється, Ф'юрі не має боксерської ліцензії у Великій Британії, що ускладнює організацію поєдинку, адже для цього потрібно, щоб обидва боксери мали ліцензії, що діють.

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Ф'юрі має ліцензію боксера в США, але ніхто не організовуватиме бій двох британців у Лас-Вегасі – цей бій не збере потрібну аудиторію.

Втім, промоутер Ф'юрі Боб Арум заспокоює шанувальників боксу.

"Тайсон Ф'юрі став американським бійцем. Він отримав ліцензію Атлетичної комісії штату Невада, і його поведінка в Неваді, як на рингу, так і за його межами, була зразковою.

Тому, спираючись на цю ліцензію в Неваді, я впевнений, що Британська рада поважатиме цю ліцензію і що це не буде проблемою", – сказав Арум в ефірі каналу iFL TV у Youtube.

Наголошується, що Ф'юрі не бився на території Великобританії з серпня 2018 року, коли переміг за очками Франческо П'янету у Белфасті.

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Чергова затяжка з боєм Ф'юрі може зачепити і можливий поєдинок Тайсона з Олександром Усиком, який планувалося провести до кінця 2022 року у разі перемоги обох боксерів. Сподіваємось, що Усик матиме можливість покарати Ф'юрі за довгий язик.

Бій Ф'юрі-Вайт запланований на 23 квітня на стадіоні "Уемблі" в Лондоні. Раніше Боб Арум та Френк Уоррен виграли право на організацію бою у Едді Гірна, запропонувавши 41 мільйон доларів. Ф'юрі гарантовано заробить 29,5 млн. доларів, а Вайт отримає 7,4 млн. доларів.