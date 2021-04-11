Тарасова – змея! Оксану Баюл поддержали в войне против России

Двукратная олимпийская чемпионка Оксана Грищук раскритиковала российского тренера Татьяну Тарасову. Фигуристка обвинила Тарасову в воровстве и назвала ее ужасным человеком.

"Нас многие дурили и обворовывали все время. Змеи такие, как Тарасова. Мы все силы отдавали выступлениям, а они планировали, как нас ободрать и все у нас забрать", – заявила Грищук.

Своим комментарием Оксана поддержала украинскую олимпийскую чемпионку Оксану Баюл. "Деньги она любит, а не Россию", – так Баюл высказалась о Тарасовой, вспомнив, как тренер в 1990-е обращалась за помощью к иностранным коллегам после распада ее театра на льду.

Грищук выступала в спортивных танцах на льду с Евгением Платовым. Они стали первыми в истории двукратными олимпийскими чемпионами в этой дисциплине. На счету пары также три победы на чемпионатах Европы и четыре победы на мировых первенствах.

Ранее Оксана Баюл обвинила россиян в плагиате. Украинка уверена, платье российской фигуристки Алины Загитовой на Олимпиаде-2018 было скопировано с ее наряда 23-летней давности.

Это уже не первые разборки знаменитой украинки, проживающей в Лас-Вегасе, с РФ. Накануне Баюл раскритиковала российское шоу "Чемпионы на льду".