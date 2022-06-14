"Танцы кенгуру" на костях Перу. Веселый вратарь выводит Австралию на ЧМ-2022 (видео)

Сборная Австралии выходит на ЧМ-2022 / Фото: Getty Images

Определился предпоследний участник ЧМ-2022. Ранее на турнир в Катаре вышли 30 сборных, среди которых не оказалось Украины. Команда Петракова в финале плей-офф отбора минимально уступила Уэльсу.

Последние две команды должны определиться в Межконтинентальном плей-офф. Сегодня стала известна первая команда, ею стала сборная Австралии.

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"Соккеруз" провели равный матч против сборной Перу, которую называли фаворитом дуэли. Команды играли осторожно, предпочитая бить издали, зачастую неточно. Поэтому неудивительно, что поединок дотянулся до серии пенальти.

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В нем решающую роль сыграл кипер австралийцев Эндрю Редмейн, вышедший на замену на 120+1 минуте под серию. Вратарь ФК Сидней повеселил публику танцами на линии ворот и этим, похоже, дезориентировал соперника.

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Первый удар не реализовали как раз "Соккеруз", Гальесе потянул удар Бойла. Однако на четвертом ударе перуанцев подвел Адвинкула, угодивший в штангу. В итоге серия дошла до шестого удара, где Редмейн отбил выстрел Валеры и осчастливил свою страну.

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Австралийцы выходят на пятый чемпионат мира подряд и шестой – за свою историю. Лишь в 2006 году "Соккеруз" удалось выйти в плей-офф. В Катаре же сборная попадет в группу D.

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Там Австралия сразится с чемпионом мира Францией, а также Данией и Тунисом. Завтра же станет известен последний участник Мундиаля. За путевку поборются Коста-Рика и Новая Зеландия.