Талибы обезглавили волейболистку и опубликовали фото в соцсетях

Талибы обезглавили волейболистку / Фото: REUTERS

Одна из лучших игроков Кабульского муниципального волейбольного клуба была убита в столице Кабулев ходе операции военных "Талибана" по поиску спортсменок. Ранее мы писали, что футболистки сборной Афганистана прячутся от талибов.

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Махджабин Хакими убили ранее, но ее смерть скрывали, а родственникам запрещали говорить на эту тему. В свидетельстве о смерти говорится, что спортсменка умерла 13 августа, но в Сети сообщают, что это случилось раньше.

Об этом рассказал тренер девушки, скрывающий собственное имя по соображениям безопасности.

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Десятки спортсменок бежали из Афганистана в страхе за свою жизнь с тех пор, как в августе талибы вернулись к власти. При этом отмечается, что бежать из страны удалось только двум игрокам женской молодежной волейбольной команды, сообщает Persian Independent.

И в это же время в Москве тепло встретили исламистов "Талибана" (видео). Члены непризнанного правительства Афганистана провели переговоры с Лавровым и раздали много интервью.