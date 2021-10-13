15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Другие новости спорта

Талантливая спортсменка найдена мертвой в собственной доме – подозревают ее супруга

Александр Трикиша
13 октября, 19:09
Двукратная бронзовая призерка чемпионата мира в беге на длинные дистанции Агнес Тироп была найдена зарезанной в своем доме в Кении

Агнес Тироп найдена мертвой у себя в доме / Фото: Getty Images

Агентство Athletics Kenya сообщило, что Тироп была найдена мертвой в собственном доме в Итене с ножевыми ранениями в живот после того, как ее якобы ударил ее муж. Других подробностей трагедии пока неизвестно.

Читайте также: Победителя марафона стошнило прямо на финише (видео)

Реклама

25-летняя спортсменка выиграла бронзовые медали на чемпионатах мира 2017 и 2019 годов в беге на 10 000 метров, а также выиграла чемпионат мира по легкоатлетическому кроссу 2015 года.

Только в прошлом месяце на соревнованиях в Германии Тироп установила новый мировой рекорд на 10 км среди женщин, преодолев дистанцию за 30:01.

Этим летом бегунья представляла Кению на Олимпийских играх в Токио в беге на 5000 метров, где финишировала четвертой.

Реклама

Ранее мы писали, что боец ММА умер в 30 лет. Во время операции на порванном бицепсе бойцу смешанных единоборств Кайлу Рейесу занесли инфекцию и спустя несколько дней он умер.

Реклама