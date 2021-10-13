15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
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ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
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Барселона --
Динамо --
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Зальцбург --
Вольфсбург --
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Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
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Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
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Талановита спортсменка знайдена мертвою у власному домі – підозрюють її чоловіка

Олександр Трикіша
13 жовтня, 19:09
Дворазова бронзова призерка чемпіонату світу в бігу на довгі дистанції Агнес Тіроп була знайдена зарізаною у своєму будинку в Кенії

Агнес Тіроп знайдена мертвою у себе вдома / Фото: Getty Images

Агентство Athletics Kenya повідомило, що Тіроп була знайдена мертвою у власному будинку в Ітені з ножовими пораненнями в живіт після того, як її нібито вдарив її чоловік. Інших подробиць трагедії поки невідомо.

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25-річна спортсменка вигравала бронзові медалі на чемпіонатах світу 2017 і 2019 років у бігу на 10 000 метрів, а також вигравала чемпіонат світу з легкоатлетичного кросу 2015 року.

Тільки минулого місяця на змаганнях у Німеччині Тіроп встановила новий світовий рекорд на 10 км серед жінок, подолавши дистанцію за 30:01.

Цього літа бігунка представляла Кенію на Олімпійських іграх у Токіо в бігу на 5000 метрів, де фінішувала четвертою.

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Раніше ми писали, що боєць ММА помер у 30 років. Під час операції на порваному біцепсі бійцеві змішаних єдиноборств Кайлу Рейесу занесли інфекцію і через кілька днів він помер.

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