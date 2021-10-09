Победителя марафона стошнило прямо на финише (видео)

В Стокгольме прошел марафон, но запомнился он не результатами спортсменов, а событием сразу после финиша. Победителя гонки стошнило сразу после пересечения финишной черты

Марафонца стошнило после финиша

Фикаду Тефери из Эфиопии стал победителем марафона, опередив кенийца Джеймса Киплагата на несколько секунд.

Читайте также: Самый эмоциональный момент в истории Олимпийских игр. Спортсменка кричала: "Не трогайте меня"

Реклама

Победителя гонки еще за несколько метров до финиша поздравили девушки в национальных шведских нарядах и надели ему на шею венок победителя.

Красивая картина, не правда ли? Но затем Тефери, как только он пересек финишную черту, стошнило прямо на глазах у тысяч зрителей на трибуне, пишет aftonbladet.se.

Спортсмен быстро пришел в себя и успокоил своих фанатов. "Со мной все хорошо, ветер был очень сильный. Я очень счастлив", – прокомментировал гонку Фикаду.

Реклама

Ранее мы писали о страшной смерти 21 бегуна во время марафона в Китае: во всем винят погоду. Еще 151 участник трагичного забега находится в безопасности, хотя некоторым и потребовалась госпитализация.