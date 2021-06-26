"Такую глыбу тяжело будет свалить Васе": скандальный российский боец дал неожиданный прогноз на бой Ломаченко

Александр Емельяненко уверен, что украинский боксер не будет рисковать, поэтому поединок с японцем продлится все 12 раундов

Емельяненко ставит на Ломаченко

Уже этой ночью в Лас-Вегасе в ринг выйдет Василий Ломаченко. Наш боксер начинает с нуля поход за чемпионскими поясами. И в рейтинговом поединке встретится с японцем Масаеси Накатани. Мы ведем онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Накатани.

Скандальный российский боец ММА, сидевший за изнасилование и попадавший в алкогольные передряги, Александр Емельяненко поделился мнением о предстоящем поединке.

"Ломаченко является одним из моих любимых боксеров. Оступился он в поединке с Лопесом, но там травмы не позволили в полной мере раскрыться, это тоже надо понимать. Сейчас Вася залечил травмы – и посмотрим, что он предъявит японцу.

Кстати говоря, хоть и Накатани многие считают слабеньким, это неправильно. У него тоже есть хороший бэкграунд. Да, опыта выступления в Штатах нет как такового, но вряд ли он упадет в этом бою. Накатани – крепкий достаточно, такую глыбу тяжело свалить будет Васе.

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Не думаю, что после поражения Лома будет лезть на рожон. Ему есть что доказывать, тем более нужно реванш с Лопесом выбивать. Скорее будет на добывание очков работать, не рискуя особо. Буду болеть за него и считаю, что бой продлится все 12 раундов", – заявил Емельяненко в интервью Чемпионату.

Ранее мы писали, где в Украине можно посмотреть бой Ломаченко – Накатани.