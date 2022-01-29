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Такой победы Австралия ждала 44 года! Невероятный успех Эшли Барти

Любомир Луканюк
29 января, 13:20
Впервые с 1978 года Открытый чемпионат Австралии по теннису выиграла местная теннисистка. В финале Барти обыграла Коллинз

Барти - чемпионка АО-2022 / Фото: REUTERS

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти доказала, что она лучшая в мире. Эшли стала победителем домашнего турнира "Большого шлема" Australian Open.

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В финале Открытого чемпионата Австралии Барти обыграла американку Даниэль Коллинз, сумев отыграться во втором сете со счета 1:5.

Поединок продолжался полтора часа и завершилась со счетом – 6:3, 7:6 (7:2) в пользу 25-летний австралийки.

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Эшли Барти впервые выиграла Australian Open и это ее третий титул на турнирах "Большого шлема" – после побед на Ролан Гаррос-2019 и Уимблдоне-2021.

Интересно, что Барти стала первой австралийкой с 1978 года, победившей на Australian Open.

44 года назад выиграть Открытый чемпионат Австралии удалось Крис О'Нилл.

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