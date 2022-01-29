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На таку перемогу Австралія чекала 44 роки! Неймовірний успіх Ешлі Барті

Любомир Луканюк
29 січня, 13:20
Вперше з 1978 року Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу виграла місцева тенісистка. У фіналі Барті обіграла Коллінз

Барті - чемпіонка АО-2022 / Фото: REUTERS

Перша ракетка світу австралійка Ешлі Барті довела, що вона найкраща у світі. Ешлі стала переможцем домашнього турніру "Великого шолома" Australian Open.

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У фіналі Відкритого чемпіонату Австралії Барті обіграла американку Даніель Коллінз, зумівши відігратися у другому сеті з рахунка 1:5.

Поєдинок тривав півтори години і завершився з рахунком – 6:3, 7:6 (7:2) на користь 25-річної австралійки.

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Ешлі Барті вперше виграла Australian Open і це її третій титул на турнірах "Великого шолома" – після перемог на Ролан Гаррос-2019 та Вімблдоні-2021.

Цікаво, що Барті стала першою австралійкою з 1978 року, яка перемогла на Australian Open.

44 роки тому виграти Відкритий чемпіонат Австралії вдалося Кріс О'Нілл.

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