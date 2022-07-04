Такого в мире еще не было: боксер сбежал, как только его позвали в ринг

Харт получил титул без боя. Макиади не вышел в ринг / Фото: Коллаж: Сегодня

Необычно завершился вечер бокса в Германии. Главный поединок не состоялся, поскольку один из боксеров сбежал. Ранее украинский боксер жестоко избил соперника из Польши.

В тяжелом весе за континентальный пояс WBA должны были встретиться немец Леон Харт и француз Сирил Макиади.

Реклама

Когда пришло время поединка, Харт первым вышел в ринг. Ведущий объявил о выходе француза, включили музыку, но тот так и не появился. Минутой позже вышел промоутер шоу и заявил, что не сталкивался прежде с такой ситуацией, хотя уже 30 лет в боксе. Макиади просто исчез, сообщает vringe.

Официальные лица заявили, что поскольку француз подписал все бумаги, бой не может не состояться вовсе. Прозвучал гонг, после чего была объявлена победа Харта ввиду неявки соперника.

Ранее мы рассказывали о яркой победе украинского боксера. Его соперник вылетел из ринга.