Украинец жестоко избивал поляка (видео)

Украинский боксер Петр Иванов стал чемпионом мира по версии IBF International во втором среднем весе, досрочно победив Роберта Таларека

Иванов стал чемпионом мира / Фото: Коллаж: Сегодня

Вечер бокса прошел в Германии, где украинец Петр Иванов завоевал чемпионский пояс IBF International во втором среднем весе. Ранее там же наш боксер Андрей Великовский эффектно нокаутировал румына Каталина Параскивяну.

Иванов встречался с поляком Робертом Талареком. Украинец более интенсивно начал поединок и с каждым раундом наращивал свой перевес.

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В четвертом Таларек стал пропускать все больше и больше ударов. Польский боксер трижды побывал в нокдауне, а когда упал четвертый раз, то рефери решил становить поединок.

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ПОЛНЫЙ БОЙ ИВАНОВ – ТАЛАРЕК

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Петру Иванову 25 лет. На профессиональном ринге он провел 18 боев – 16 побед (11 нокаутом) и 2 поражения.

Ранее мы сообщали, что чемпион IBF во втором полулегком весе японец Кеничи Огава едва не лишился жизни после жесткого нокаута.