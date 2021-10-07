Такого разгрома Россия еще не видела: Украина добыла невероятную победу на чемпионате Европы по регби

Сборная Украины разгромила Россию на чемпионате Европы по регбилиг / Фото: Федерация регби Украины
6 октября сборная Украины по регбилиг в Белграде обыграла сборную России в матче чемпионата Европы в дивизионе В.
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Украинцы добыли убедительную победу над россиянами со счетом 96:18.
Для сборной России это поражение стало вторым на турнире, ранее они уступили хозяевам турнира команде Сербии со 10:66.
Решающий поединок в дивизионе В чемпионата Европы между сборными Украины и Сербии состоится 9 октября.
Добавим, что регбилиг или регби-13 в отличие от классического регби (регби-15) – более скоростная и динамичная игра. В ней меньше внимания уделено борьбе за игровые зоны.