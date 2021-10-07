6 октября 21:45
Италия 1
Испания 2
7 октября 21:45
Бельгия --
Франция --
9 октября 19:00
Финляндия --
Украина --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
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Мариуполь --
Металлист 1925 --
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Львов --
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Такого разгрома Россия еще не видела: Украина добыла невероятную победу на чемпионате Европы по регби

Сергей Шаховец
7 октября, 09:47
Украинская команда по регбилиг (регби-13) борется за победу в дивизионе B на чемпионате Европы в Белграде

Сборная Украины разгромила Россию на чемпионате Европы по регбилиг / Фото: Федерация регби Украины

6 октября сборная Украины по регбилиг в Белграде обыграла сборную России в матче чемпионата Европы в дивизионе В.

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Украинцы добыли убедительную победу над россиянами со счетом 96:18.

Для сборной России это поражение стало вторым на турнире, ранее они уступили хозяевам турнира команде Сербии со 10:66.

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Решающий поединок в дивизионе В чемпионата Европы между сборными Украины и Сербии состоится 9 октября.

Добавим, что регбилиг или регби-13 в отличие от классического регби (регби-15) – более скоростная и динамичная игра. В ней меньше внимания уделено борьбе за игровые зоны.

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