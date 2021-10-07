Такого розгрому Росія ще не бачила: Україна здобула неймовірну перемогу на чемпіонаті Європи з регбі

Збірна України розгромила Росію на чемпіонаті Європи з регбіліг / Фото: Федерація регбі України

6 жовтня збірна України з регбіліг у Белграді обіграла збірну Росії в матчі чемпіонату Європи в дивізіоні В.

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Українці здобули переконливу перемогу над росіянами з рахунком 96:18.

Для збірної Росії ця поразка стала другою на турнірі, раніше вони поступилися господарям турніру команді Сербії з 10:66.

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Вирішальний поєдинок в дивізіоні В чемпіонату Європи між збірними України та Сербії відбудеться 9 жовтня.

Додамо, що регбіліг або регбі-13 на відміну від класичного регбі (регбі-15) – більш швидкісна і динамічна гра. У ній менше уваги приділено боротьбі за ігрові зони.