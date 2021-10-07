6 жовтня 21:45
Італія 1
Іспанія 2
7 жовтня 21:45
Бельгія --
Франція --
9 жовтня 19:00
Фінляндія --
Україна --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
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Барселона --
Динамо --
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Зальцбург --
Вольфсбург --
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Баварія --
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Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
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Зоря --
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Такого розгрому Росія ще не бачила: Україна здобула неймовірну перемогу на чемпіонаті Європи з регбі

Сергій Шаховець
7 жовтня, 09:47
Українська команда з регбіліг (регбі-13) бореться за перемогу в дивізіоні B на чемпіонаті Європи у Белграді

Збірна України розгромила Росію на чемпіонаті Європи з регбіліг / Фото: Федерація регбі України

6 жовтня збірна України з регбіліг у Белграді обіграла збірну Росії в матчі чемпіонату Європи в дивізіоні В.

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Українці здобули переконливу перемогу над росіянами з рахунком 96:18.

Для збірної Росії ця поразка стала другою на турнірі, раніше вони поступилися господарям турніру команді Сербії з 10:66.

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Вирішальний поєдинок в дивізіоні В чемпіонату Європи між збірними України та Сербії відбудеться 9 жовтня.

Додамо, що регбіліг або регбі-13 на відміну від класичного регбі (регбі-15) – більш швидкісна і динамічна гра. У ній менше уваги приділено боротьбі за ігрові зони.

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