Такого не делал даже Шева: Малиновский записал на свой счет новое достижение в Серии А

Украинский легионер выходит в лидеры Аталанты. Малиновский сделал уже 11-ю результативную передачу в сезоне и помог обыграть Беневенто. Невероятная форма накануне Евро-2020!

Руслан Малиновский. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

Украинский полузащитник Руслан Малиновский отличился очередным результативным действием в чемпионате Италии. Футболист Аталанты записал на свой счет результативную передачу в поединке против Беневенто (2:0).

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На 22-й минуте встречи украинец отдал классную разрезную передачу на Луиса Муриэля, которому оставалось только переиграть голкипера.

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Для Малиновского этот ассист стал уже 11-м в текущем сезоне Серии А. Украинец отличается результативным действием в 9-м матче подряд! Даже у Андрея Шевченко в разгар его карьеры в Милане не было такой серии – нынешний коуч сборной Украины может похвастаться лишь шестью результативными матчами подряд.

Также на счету Руслана семь голов в чемпионате Италии, пять из которых он забил весной. Кстати, в позапрошлом туре Малиновский забил бильярдный гол-красавец за Аталанту.

Ранее мы писали, что жена футболиста Малиновского открывает ателье под Миланом: "Чувствую себя местной" . Возлюбленная украинского полузащитника Аталанты запускает свой бизнес в Бергамо. А после завершения Русланом карьеры игрока они планируют остаться жить в этом городе.