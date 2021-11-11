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Такого Месси вы еще не видели: первое интервью с футболистом

Любомир Луканюк
11 ноября, 12:24
Легендарный футболист начинал свою карьеру в Ньюэллс Олд Бойз, где дал свое первое интервью, после успешного матча

Первый документ с подписью Месси выставили на аукцион / Фото: Коллаж: Сегодня

Аргентинский клуб Ньюэллс Олд Бойз, где начинал свою карьеру Лионель Месси, опубликовал видео первого послематчевого интервью аргентинской легенды.

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В кадре застенчивого Месси спрашивают об эмоциях по поводу награды лучшему игроку матча.

Месси пришел в Ньюэллс Олд Бойз, когда ему было шесть лет. Он забил за молодежные команды 234 мяча в 176 матчах. Это привлекло внимание Барселоны, которая привезла 13-летнего Лео в Европу в 2000 году.

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С Барселоной Месси 10 раз стал чемпионом Испании, завоевал семь Кубков и восемь Суперкубков страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов и по три раза – Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.