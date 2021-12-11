Таких соперников у Ломаченко еще не было: смотрите, как Комми уничтожил предыдущую жертву

Ричард Комми нокаутировал Джексона Мартинеса / Фото: Getty Images

Ломаченко – Комми трансляция уже доступна на нашем сайте. Сам бой запланирован на 6 утра по киевскому времени.

Где смотреть бой Ломаченко Комми

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За всю профессиональную карьеру Ломаченко не имел соперника, чей процент побед нокаутов переваливал бы за 80%.

Да-да, Ричард Комми из своих 30 побед 27 одержал досрочно (81,82%)! В среднем его бой длится не более шести раундов.

В своем предыдущем поединке Комми как раз в шестом раунде уничтожил Джексона Маринеса из Доминиканской республики, для которого это был первый нокаут в карьере.

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Для сравнения, процент нокаутов в исполнении Ломаченко составляет 64,7%. В среднем бой Васи длится до 9 раунда.

Аналитики считают Ломаченко безоговорочным фаворитом боя. Коэффициент на победу украинца – 1.11, на ничью – 31.00, на победу Комми – 7.00.

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Букмекеры не верят, что бой продлится все 12 раундов (1.31), самым вероятным исходом является победа Ломаченко в 10-12 раундах (4.00).