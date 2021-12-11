Таких суперників у Ломаченка ще не було: дивіться, як Коммі знищив попередню жертву

Річард Коммі нокаутував Джексона Мартінеса / Фото: Getty Images

Ломаченко – Комі трансляція вже доступна на нашому сайті. Сам бій заплановано на 6 ранку за київським часом.

Де дивитись бій Ломаченко Коммі

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За всю професійну кар'єру Ломаченко не мав суперника, чий відсоток перемог нокаутом перевалював би за 80%.

Саме так, Річард Коммі зі своїх 30 перемог 27 здобув достроково (81,82%)! У середньому його бій триває трохи більше шести раундів.

У своєму попередньому поєдинку Коммі якраз у шостому раунді знищив Джексона Марінеса з Домініканської республіки, для якого це був перший нокаут у кар'єрі.

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Для порівняння, відсоток нокаутів у виконанні Ломаченка становить 64,7%. У середньому бій Васі триває до 9 раунду.

Аналітики вважають Ломаченка беззаперечним фаворитом бою. Коефіцієнт на перемогу українця – 1.11, на нічию – 31.00, на перемогу Комі – 7.00.

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Букмекери не вірять, що бій триватиме усі 12 раундів (1.31), найімовірнішим результатом є перемога Ломаченка у 10-12 раундах (4.00).