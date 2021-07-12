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Таких финалов Евро еще не было: голевой рекорд на Уэмбли

12 июля, 00:17

Олег Люлька

Впервые за все время проведения финальных матчей чемпионата Европы по футболу защитники забили более одного мяча за игру. У англичан отличился Шоу, у итальянцев – Бонуччи

Люк Шоу и Леонардо Бонуччи / Фото: Reuters

Финал Евро-2020 Италия – Англия на лондонском стадионе "Уэмбли" вошел в историю.

Как сообщает ESPN, впервые за всю историю финальных матчей крупных турниров, включая 61-летнюю историю финалов Евро, защитники в решающем поединке забили более одного мяча.

Англия открыла счет уже на второй минуте благодаря голу левого защитника МЮ Люка Шоу. С момента стартового свистка прошла 1 минута и 57 секунд! Этот гол стал самым быстрым в финалах Евро.

Италия же перевела игру в овертайм с помощью гола центрального защитника Ювентуса Леонардо Бонуччи, который отличился на 67-й минуте финала.

Кроме того, финал-2020 стал первым с 2000 года, в котором забили обе команды.

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Источник: Сегодня|Спорт

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