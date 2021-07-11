Английский защитник забил самый быстрый гол в финалах чемпионатов Европы

Сборная Англии вышла вперед в финале Евро-2020 против Италии уже на второй минуте. Героем стартового отрезка встречи стал защитник Люк Шоу

Люк Шоу забил самый быстрый гол в финалах Евро / Фото: REUTERS

Защитник сборной Англии Люк Шоу забил самый быстрый гол в финалах чемпионатов Европы. Трансляция финала Евро-2020 Италия – Англия есть на нашем сайте.

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Английский футболист отличился в воротах сборной Италии уже на второй минуте. С момента стартового свистка прошла 1 минута и 57 секунд! Примечательно, что для Шоу это был дебютный гол за национальную команду.

Ранее мы писали, что безбилетники спровоцировали давку перед стадионом, пытаясь прорваться на финал Евро-2020. Болельщики без билетов так хотели попасть на финал чемпионата Европы, что порвали заграждения перед стадионом и устроили потасовку со стюардами.

Также мы опубликовали фото самого колоритного фаната Евро-2020. В финале Евро-2020 за сборную Англии будет болеть фанат, у которого все тело покрыто татуировками. Колоритный персонаж был замечен на улицах Лондона задолго до старта финального поединка.