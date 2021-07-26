Таких эмоций Олимпиада еще не знала! Тренер чемпионки атаковал интимными движениями перила

Тренер австралийки Арианы Титмус / Фото: Reuters, Twitter
Фавориткой в заплыве на 400 м вольным стилем на Олимпийских играх-2020 была американка Кэти Ледеки – пятикратная олимпийская чемпионка и 15-кратная чемпионка мира.
Но в Токио легендарную американку обошла 20-летняя австралийка Ариана Титмус, которая финишировала с новым олимпийским рекордом (3 минуты 56,59 секунды), оставив Ледеки с "серебром".
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Тренер австралийской пловчихи Дин Боксалл, наблюдавший за всем этим с трибун, не смог сдержать свои эмоции.
Длинноволосый Боксалл сорвал с себя маску, сжал кулаки и принялся трясти стеклянные перила, совершая возле них эйфорические движения бедрами.
Таких эмоций Олимпиада-2020 еще не знала!
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Видео сразу стало вирусным. "Мы сейчас все – Дин Боксалл", – пишут в соцсетях австралийцы.