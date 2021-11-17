Такие разные аппетиты: футболисту на месяц хватает тысячи евро, жена игрока сборной требует 10

У Анны Зубковой и Дениса Олейника разные аппетиты / Фото: Instagram

На днях жена полузащитника сборной Украины Александра Зубкова Анна призналась, что ее супруг должен зарабатывать от 10 тысяч евро.

"Сколько должен мужчина зарабатывать? От 10 000 евро. Лично на себя я трачу 3 000 евро. Я себе ничего не покупаю из дорогих вещей, мне муж дарит", – сказала Анна в программе КраСавина.

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А вот Денис Олейник, выступающий за финский СИК, рассказал, что ему достаточно суммы в десять раз меньше.

"Если питаться в ресторанах, то и месячной зарплаты может мало оказаться. Мне в районе 1000 евро на жизнь хватает. Это без расходов на квартиру, которую оплачивает клуб", – рассказал в интервью Dynamo.kiev.ua.

При этом, Олейник рассказал, что в Финляндии действует прогрессивный налог – чем больше зарабатываешь, тем больше отдаешь государству. А еще он признался, что цены в стране "относительно высокие".

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Ранее мы писали, что 34-летний Денис Олейник переживает вторую молодость вдалеке от родины – с клубом СИК он стал бронзовым призером финского чемпионата.