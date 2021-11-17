16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина 0
Україна 2
16 листопада 21:45
Фінляндія 0
Франція 2
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
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Такі різні апетити: футболісту на місяць вистачає тисячі євро, дружина гравця збірної вимагає 10

Андрій Трофімов
17 листопада, 19:38
Зарплати футболістів давно не дають спокою уболівальникам. Тим паче цікаво порівнювати апетити самих гравців та їхніх других половинок

У Ганни Зубкової та Дениса Олійника різні апетити / Фото: Instagram

Днями дружина півзахисника збірної України Олександра Зубкова Ганна зізналася, що її чоловік має заробляти від 10 тисяч євро.

"Скільки повинен чоловік заробляти? Від 10 000 євро. Особисто на себе я витрачаю 3 000 євро. Я собі нічого не купую з дорогих речей, мені чоловік дарує", – сказала Ганна у програмі КраСавіна.

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А ось Денис Олійник, який виступає за фінський СІК, розповів, що йому достатньо суми вдесятеро менше.

"Якщо харчуватися в ресторанах, то й місячної зарплати може мало виявитися. Мені в районі 1000 євро на життя вистачає. Це без витрат на квартиру, яку оплачує клуб", – розповів він. Dynamo.kiev.ua.

При цьому Олійник розповів, що у Фінляндії діє прогресивний податок – чим більше заробляєш, тим більше віддаєш державі. А ще він зізнався, що ціни в країні "відносно високі".

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Раніше ми писали, що 34-річний Денис Олійник переживає другу молодість далеко від батьківщини – із клубом СІК він став бронзовим призером фінського чемпіонату.