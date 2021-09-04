Такие ноги Джошуа не догнать! Усик нагрузил себя под православного рэпера

Джошуа vs Усик - уже 25 сентября / Фото: Instagram

Уже 25 сентября Александр Усик подерется с Энтони Джошуа в Лондоне. Накануне мы опубликовали фото украинца со спарринг-партнерами, поразившее болельщиков – какой же Усик мелкий!

Впрочем, тут же в Сети появились новые кадры с подготовки Усика, настраивающие его фанатов на оптимистичный лад. Главный козырь Александра – его мобильность – остается при нем!

Достанет ли Джошуа Усика, если даже по щиколотки в песке тот носится как энерджайзер?

Отметим, что песочную тренировку Усик проводил под песню "Боже, дай мне сил" в исполнении российского рэпера Владимира Афанасьева, известного как НИГАТИВ.

Постер боя Усик – Джошуа / Фото: Инстаграм

Напомним, накануне случился пожар на стадионе, где встретятся Усик и Джошуа. Но проведению боя 25 сентября это никак не мешает. Разве что будет чувствоваться небольшой запах гари.