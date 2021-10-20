Таки финиш? У Фьюри сделали заявление по поводу дальнейшей карьеры

Усик и Фьюри / Фото: Reuters
Со-промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе британца Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен сделал интригующее заявление относительно дальнейших планов Цыганского короля.
"Я думаю, что он вернется в ринг весной", – заявил Уоррен Manchestereveningnews.
Но при этом промоутер добавил: "Если Тайсон, конечно, захочет вернуться в ринг. Потому что он – тот человек, за которым последнее слово".
Напомним, ранее сам 33-летний Фьюри намекнул, что скоро может завершить карьеру, сказав следующее: "У меня остался один бой по контракту с Top Rank и ESPN. Не знаю, что будет потом. У меня больше нет никаких целей в боксе. Я все сделал и все выиграл".
Впрочем, не исключено, что такие заявления лагеря Фьюри и самого Тайсона – не более чем метод подогреть интерес к его следующему бою. Либо же – просто следствие накопившийся усталости, и британскому боксеру нужно лишь хорошенько отдохнуть, а не вешать перчатки на гвоздь.
"Тайсон тренировался 20 месяцев, за исключением периода, когда болел коронавирусом. Потом были проблемы со здоровьем новорожденной дочери. Это были тяжелые времена для него. Ему нужно дать время своему телу восстановиться", – говорит по этому поводу Уоррен.
Ожидалось, что после победы над Уайлдером Фьюри проведет защиту пояса WBC в поединке с победителем боя Уайт – Валлин (они подерутся 30 октября), а затем встретится за звание абсолютного чемпиона мира с лучшим в реванше Усик – Джошуа.
Однако, как видим, остается вероятность, что удовольствия подраться с собой победителю реванша Усик – Джошуа Цыганский король не предоставит.
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