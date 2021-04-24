"Так жена или любовница?" Тренер Колоса – о дебоше своих футболистов в поезде

Руслан Костышин оштрафовал своих игроков после скандала, но считает его преувеличенным: "Это все так разнесли, будто там было чуть ли не изнасилование"

Тренер "Колоса" Руслан Костышин / Фото: Facebook

Главный тренер Колоса Руслан Костышин после разгрома Ворсклы 3:0 прокомментировал скандал с четырьмя футболистами своей команды в поезде Ужгород – Киев.

Напомним, игроков Колоса обвиняют в том, что они устроили дебош в поезде, выломав дверь в купе у девушек, возвращавшихся с похорон подруги. В СМИ называют имена Владимира Лысенко, Вадима Милько, Вячеслава Чурко и Кирилла Петрова.

Лысенко, Милько, Чурко и Петров

"Любой человек может сказать свое мнение в комментариях. Но когда журналист начинает такие вещи говорить без доказательств... Ну нет доказательств. Это просто хочется матом сказать, ну это неправильно. Он начинает просто по-жесткому парафинить моих футболистов – я буду молчать? Я сам со своими футболистами разберусь"

"Если Сенькив позволяет себе такие заявления... Он с таким наслаждением это говорил, такое чувство, что он в гей-вечеринках участвует. Он так в кайф все говорит, что, по-моему, он там постоянный участник. Я не позволю своих футболистов так обижать", – заявил в эфире Тур Online коуч Колоса Руслан Костышин

Отметим, что ранее ведущий ТаТоТаке Андрей Сенькив заявил: "Мне очень странно, почему Колос, выгнавший за пьянку Селезнева, не выгоняет этих футболистов, если этот факт имел место. И я хочу обратиться к этим футболистам: "Хотите е####ся – е####сь между собой".

Руслан Костышин / Фото: Официальный сайт ФК "Колос" Ковалевка

Тем не менее на вопрос журналиста – "Это вранье и клевета в адрес ваших футболистов?" – Руслан Костышин ответил: "Нет. Я не говорю, не защищаю. Я уже их оштрафовал. Если они попали в историю, у меня футболисты уже оштрафованы. Я их вызвал и сказал: "Мне все равно, я не буду разбираться". Я не могу ездить за своими футболистами. Это их выходной. Они граждане, которые отвечают за свое поведение".

"Но, понимаете, во время наших технологий – ни одного видео, ни одного заявления. Вы думаете, если они выбили дверь, депутат, который их встречал, не забрал бы их сразу в каталажку? Как вы думаете? Там депутат, девушка и так дальше. Еще не разобраться – жена или любовница, хе# его знает"

"Я оштрафовал футболистов за то, что попали в эту историю. Дыма без огня не бывает. Но из этого сделали, что чуть ли не изнасилование. Это все разнесли. Футболист – уже плохой человек?" – недоумевает Костышин

Напомним, ранее также появилась информация, что игрок Колоса устроил ДТП в Киевской области. Авто футболиста врезалось в отбойник.